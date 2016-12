Após seis anos e muitos títulos, Amandinha anuncia saída do Barateiro Futsal Atleta foi desligada da equipe ainda no mês de novembro

Após seis anos defendendo o Barateiro Futsal, a ala Amanda Lyssa, a Amandinha, anunciou por meio de seu perfil no Facebook, que não faz mais parte da equipe.

De acordo com a atleta, seu desligamento do time ocorreu ainda em novembro. Ela já tem uma nova equipe para a temporada 2017, no entanto, por questões contratuais, ainda não pode revelar seu destino. “Acredito que serei anunciada já na próxima semana”, diz.

Com o Barateiro Futsal, Amandinha conquistou todos os títulos possíveis. Foi defendendo a equipe de Brusque que ela também foi eleita por duas vezes a melhor jogadora de futsal do mundo.

“É muito difícil sair. Jamais imaginei que esse dia chegaria. O Barateiro sempre foi uma casa pra mim, uma família, mas infelizmente devido a alguns problemas, tivemos que romper este laço. Levo do Barateiro somente coisas boas. Foi o time que me fez crescer, fez ser quem eu sou. Só tenho que a agradecer Brusque e ao Barateiro”.