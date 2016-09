Após trégua, chuva deve retornar a Brusque neste início de semana Domingo terminou com tempo seco em nosso município

As chuvas que têm persistido em SC desde o final da tarde de ontem, sábado, sobretudo nas regiões do Vale do Itajaí em direção ao Litoral, acumularam bons volumes em Brusque neste período. Esta precipitação que prosseguiu neste domingo, deu uma trégua a tarde, quando o tempo deu sinais de melhoras, dando lugar ao sol, proporcionando um belo entardecer em nosso município.

Mas, segundo previsão da Meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram, a instabilidade deve retornar a Brusque neste início de semana, já a partir do final do dia desta segunda,05, sendo que na madrugada de terça ainda ocorre chuva em boa parte de nossa região, mais intensa no Planalto Norte e Litoral Norte. No decorrer da manhã (Terça) a chuva diminuiu e o sol volta a aparecer na maioria das regiões, acompanhado de mais nuvens do Oeste ao Sul. do estado.

Temperatura: em declínio, mais acentuado a partir da noite, com a chegada de uma massa de ar frio.

Gilsânia Cruz – Meteorologista

Dados do tempo em Brusque neste domingo

Com toda a instabilidade verificada ao longo do dia de hoje, as temperaturas se mantiveram num patamar ameno, não passando da marca de 21ºC. Minhas estações, sempre atentas a todos os acontecimentos climáticos de nossa cidade, registraram os seguintes volumes de chuva, período compreendido entre o final da tarde de ontem, sábado, até a tarde deste domingo, nos respectivos locais por mim descrito em anexo abaixo: