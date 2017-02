Argentino é preso após pagar garotas de programa com notas falsas de dólar, em Balneário Camboriú Homem é 30 anos disse que comprou as cédulas no Uruguai

A Polícia Militar prendeu um argentino por repassar moeda falsa, na noite desta segunda-feira, 20, por volta das 20h30, na rua 1400, Centro de Balneário Camboriú.

Uma guarnição foi chamada para verificar um homem que teria pago duas garotas de programa com cédulas de 100 dólares falsas.

Chegando ao local foi realizado contato com as denunciantes, que informaram ter recebido as cédulas no domingo e que foram trocá-las na casa de câmbio, onde foram informadas que os dólares eram falsos.

O argentino marcou mais um programa na noite de segunda-feira, então a guarnição acompanhou as duas mulheres e realizou a abordagem do homem de 30 anos. Com ele, foi encontrada mais uma cédula de 100 dólares, aparentemente falsa.

Ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, ele disse que as comprou no Uruguai. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante.