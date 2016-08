Arrecadação de cabelos da Rede Feminina ajuda pelo menos quatro mulheres por mês Campanha da entidade visa confeccionar perucas e permanece aberta durante todo o ano

Atualmente, a entidade tem 20 perucas no estoque que disponibiliza para as mulheres -

Anualmente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque realiza campanhas de arrecadação de cabelo para, posteriormente, confeccionar perucas e emprestar às mulheres que têm a doença. Hoje, cerca de quatro mulheres por mês procuram a entidade em busca das perucas.

Segundo a presidente da rede, Sonia Maria Rieg Fischer, a busca pelas peças aumentou nos últimos meses devido ao também crescimento da incidência da doença. Embora tenha um grupo de apoio composto por 90 mulheres, a entidade também empresta as perucas a quem não faz parte do grupo.

“O nosso grupo de apoio é somente para mulheres que têm câncer de mama e de colo do útero, mas as que têm outros tipos de câncer e que vêm nos procurar, nós também emprestamos as perucas”, explica Sonia.

Atualmente, a rede tem 20 perucas no estoque. Dez dessas peças foram confeccionadas com cabelos arrecadados neste ano e chegaram à entidade na semana passada. De acordo com a presidente, uma senhora de Joinville confeccionou o material voluntariamente.

“A campanha continua durante todo o ano. E cada vez mais cresce o número de pessoas que nos ajudam e doam. Às vezes algumas pessoas pensam que o cabelo tem que ter mais de 20 centímetros de comprimento para doá-lo, mas não é assim. Pode doar com 10 centímetros. E também pode ser cabelo pintado”, diz.

A presidente também explica que as mulheres utilizam as perucas durante o período que precisam. Depois, quando melhoram, devolvem à rede, que as reutiliza emprestando para outras mulheres.

“É muito importante que as pessoas continuem doando. Recebemos doações de pessoas de todas as idades, desde meninas de 4 anos e 8 anos até mulheres mais velhas. É muito bom ver que elas têm essa vontade de ajudar e fazem questão de ajudar. Também tivemos casos de três rapazes que tinham cabelos compridos e doaram para a rede”, conta.

A presidente também ressalta a ajuda e a parceria do salão Cristiano Pinheiro, que doou grandes quantidades de cabelo à entidade. Ainda de acordo com Sonia, para doar basta procurar a sede da entidade na rua João Archer, nº 32, no bairro Jardim Maluche, ou entrar em contato pelo telefone 3351-0200 ou pela página “Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque” no Facebook.