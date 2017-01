Árvores do Centro ganham placas de identificação Até o momento foram produzidas 900 placas, distribuídas entre as espécies utilizadas no projeto de arborização da cidade

Você sabe identificar a espécie de uma árvore? Com as novas placas que estão sendo instaladas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente nas principais vias e avenidas da cidade essa tarefa ficará fácil. Na quinta-feira, 22, as árvores que estão nas imediações do Terminal Urbano e da Praça da Cidadania receberam suas plaquinhas de identificação e nesta semana a novidade chega às espécies plantadas na rua Felipe Schmidt e avenida Cyro Gevaerd.

A ação foi desenvolvida pela equipe de biólogos da Fundema. Cada placa possui uma foto da árvore adulta e informações técnicas da espécie, além de telefones para contato em caso de vandalismo. A iniciativa visa identificar as mudas para que as pessoas tomem conhecimento de como elas ficarão no futuro e se sintam motivadas a cuidar, prevenindo possíveis depredações.

Até o momento foram produzidas 900 placas, distribuídas entre as espécies utilizadas no projeto de arborização da cidade. Já foram identificados alguns exemplares de ipê-amarelo e escova de garrafa. “Nesta semana serão identificadas mudas de carobinha e jacarandás, que são as espécies que mais foram utilizadas até o momento”, explica a bióloga Pâmela Felipim.​