As flores anunciam: A Primavera está próxima Indícios da nova estação se evidenciam em nossa região

Uma das fases mais bonitas do ano está logo aí… no próximo dia 23 começa a primavera, época em que ocorre o florescimento de várias espécies de plantas. Portanto, é um período em que a natureza fica bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e perfumadas. A função deste florescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies de árvores e plantas. Já com relação a mudanças climáticas, é um período em que as temperaturas vão, aos poucos, aumentando. E todo este cenário de transição já é possível ser observado pela nossa região. Os dias começam a ficar mais longos com noites cada vez mais curtas. Não resta dúvida: O cheiro da Primavera está no ar!

Todo este ambiente transitório pôde ser sentido hoje, sábado,27, em Brusque, principalmente no que se refere as temperaturas. O frio dos últimos dias cedeu espaço ao aquecimento, quando na parte da tarde, tivemos picos chegando na casa dos 26ºC em nosso município. Não fez calor, mas a sensação foi de um clima bem agradável. Um belo dia marcado pela presença do sol que predominou por entre algumas nuvens altas. Os ventos sopraram do quadrante Nordeste, com rajadas atingindo os 15,5 km/h, de moderada atividade portanto. Já com relação a umidade relativa do ar, tivemos marcas oscilando entre 48% e 99%, verificado no Bairro Santa Luzia. Sempre lembrando que no início da próxima semana teremos o retorno das chuvas em SC, com frio voltando a marcar presença posteriormente . (Fonte: Epagri/Ciram)

A seguir, trago os valores de temperaturas extremas ocorridas no dia de hoje em Brusque, com dados colhidos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo: