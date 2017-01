As músicas do Oscar

Para falar a verdade, o anúncio dos indicados ao Oscar só será feito na próxima terça-feira – e de um jeito diferente do que estamos acostumados: será por live streaming, no site oficial da premiação. Acerte seu relógio para as 11:18 da manhã!

Enquanto os indicados não são conhecidos, a gente pode ir atrás dos mais cotados para cada categoria, até para depois poder dizer “puxavida, tal filme ou tal ator, que todo mundo apostava que iria concorrer, ficou de fora!!!” Faz parte da tradição.

Como hoje é dia de conversar sobre música, nada melhor do que trazer para cá algumas canções “apostáveis”, que têm muitas chances de estar na lista que será anunciada semana que vem. Quer começar a torcer? Comece a escolher as suas preferidas desde já!

No final das contas, torcer é divertido. Não consigo entender como não tem mais gente viciada nisso.

Claro, não tem como não começar pelas canções de La La Land, o fenômeno melhor desenhado do ano.

Aposta segura… falei o ano todo que Can’t Stop The Feeling, de Trolls, chegaria ao Oscar. Continuo certa disso!

De Sing, torço por Faith. Mas também podemos ter Set it All Free entre as indicadas…

Tem o tema de Gold, que foi indicado ao Golden Globe e, que mais não seja, nos propiciou ver Iggy Pop todo todo no tapete vermelho… mas a música não tem nada a ver com o que a gente poderia esperar dele, já fica o aviso…

Na tradição Disney de canções inesquecíveis, Moana não deve ficar de fora, com How Far I’ll Go.

O Midas Pharrell Williams pode estar de novo na competição, com o tema de Hidden Figures, Runnin’…

Para terminar, tem a retrô Drive Like You Stole It, de Sing Street.

Será que todas as indicadas estão aqui?