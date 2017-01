Assaltante de farmácia é procurado pela polícia, em Brusque Se alguém tiver informações sobre o criminoso deve entrar em contato com a polícia

A Polícia Civil divulgou imagens do assaltante que praticou um assalto contra uma farmácia, na avenida Dom Joaquim, no bairro Jardim Maluche, no dia 21 de dezembro. No dia do crime, o ladrão usava um moletom com capuz para cobrir a cabeça.

O criminoso simulou estar armado, mas não mostrou nenhum tipo de armamento. Ele foi até o caixa e roubou R$ 1,5 mil em espécie e fugiu a pé, em direção ao Centro.

Quem tiver alguma informação que puder auxiliar a polícia nas investigações deve entrar em contato pelo número de emergência 197. As denúncias são anônimas e sigilosas.

Criminosos invadem casa enquanto dono viajava

Uma casa foi invadida por criminosos na rua Martin Debatin, no bairro Águas Claras. O morador do imóvel relatou para a Polícia Civil que realizou uma viagem de um mês e quando retornou, encontrou a porta da casa encostada.

A princípio, o homem sentiu falta de R$ 1,7 mil em espécie, e alguns móveis foram danificados. Segundo consta no boletim de ocorrência na delegacia, não existem marcas de arrombamento no local.