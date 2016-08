Assaltantes levam mais de R$ 10 mil de homem no bairro São Luiz Caso ocorreu na tarde de sexta-feira, 26

O engenheiro de uma empresa de empreendimentos imobiliários informou em boletim de ocorrência que foi roubado na tarde de sexta-feira, 26, na rua João Batista Torrezani, no bairro São Luiz.

Ele relata que estava com R$ 10.900 para efetuar o pagamento dos funcionários de uma obra, localizada no local do assalto. Ele conta que cinco minutos depois de chegar ao seu destino, dois homens chegaram em uma moto Yamaha, de cor azul, e anunciaram o assalto. A vítima entregou a pasta com o dinheiro e os assaltantes fugiram em direção à rótula do Steffen.

De acordo com ele, o motorista da moto é gordo, de pele morena e estava vestindo um moletom vermelho com símbolo da Adidas e capacete preto. Já o carona é magro, de estatura mediana e negro. Vestia uma blusa azul e capacete da mesma cor e estava armado.