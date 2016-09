Assaltantes rendem funcionários e levam R$ 250 mil de estabelecimento Ação ocorreu na manhã de sexta-feira, 9

Na manhã de sexta-feira, 9, a Polícia Militar recebeu ligação de uma mulher informando que estava no telefone quando ouviu que, do outro lado da linha, um homem chegou e anunciou um assalto.

Os policiais foram até a rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim e conversaram com a vítima, que informou que dois homens armados com revólver entraram no estabelecimento, renderam e amarraram todos que estavam no local.

Os criminosos fugiram levando uma bolsa de couro contendo R$ 250 mil em dinheiro e cheques. O local não possui sistema de monitoramento. A vítima não soube informar o veículo utilizado na fuga dos bandidos.

Os policiais realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.