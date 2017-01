Assassin’s Creed é o destaque dos cinemas de Brusque

Callum Lynch (Michael Fassbender) é um homem simples que descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos. Através de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Cheio de habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. O filme é uma versão do game Assassin’s Creed.

Em Brusque o filme está sendo exibido no Cine Gracher, na sala 1 com sessão dublada às 16h e às 21h15, e legendada às 18h30.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:



Cine Gracher 1

Assassin’s Creed – 3D

Dublado / 16h e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher 2

Moana – 3D

Dublado / 16h, 18h30 e 21h15

Cine Gracher 3

Minha Mãe é uma Peça 2

Nacional / 15h, 17h, 19h e 21h15

Cine Gracher Havan 1

Passageiro – 3D

Dublado / 16h e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher Havan 2

Marsha e o Urso

Dublado / 15h

Eu Fico Loko

Nacional / 17h, 19h e 21h15

Cine Gracher Havan 3

SING: Quem Canta seus Males Espanta

Dublado / 16h

O Vendedor de Sonhos

Dublado / 19h e 21h15