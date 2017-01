Ataque não funciona de novo e Brusque perde jogo-treino contra JMalucelli No terceiro e último teste do Bruscão antes da estreia no Catarinão, time é derrotado por 1 a 0

Se jogo-treino serve para acertar o que não está funcionando, é com o setor ofensivo que o técnico do Bruscão, Mauro Ovelha, precisa se preocupar. O time perdeu o terceiro teste da pré-temporada por 1 a 0 na tarde deste sábado, 21. A derrota diante do JMalucelli, em Curitiba, completou uma sequência de duas derrotas – 2 a 0 e 1 a 0 contra o Jotinha – além de empate em 0 a 0 diante do Metropolitano na última quarta-feira, 18.

Nos três jogos, o Bruscão passou em branco. Contudo, os reforços no ataque anunciados na última semana não estrearam. Iniciaram a partida contra o Jotinha: Rodolpho; Carlos Alberto, Cleyton, Gustavo e Willian; Mineiro, Diogo Roque, Pedrinho, Assis e Leilson; Michel Douglas. Esse grupo não sofreu gols e atuou todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, com as alterações, o quadricolor sofreu o gol de Getterson. Entraram: Luiz Renan (Carlos Alberto), Neguete (Gustavo), Boquita (Mineiro), Baianinho (Pedrinho) e Eliomar (Leilson).

Agora, Ovelha terá uma semana cheia para solucionar os problemas e, principalmente, levar o ataque a fazer gols. A estreia da equipe no Campeonato Catarinense será no próximo sábado, 28, contra o Figueirense, 19h30.