Atenção: ponte no Cedro Alto será bloqueada para passar por reparos Estrutura foi danificada durante a chuva que atingiu Brusque nesta semana

Ponte fica localizada na estrada geral do Cedro Alto -

A Secretaria de Obras emitiu alerta à comunidade neste sábado, 7. Ela avisa que uma das pontes na estrada geral do Cedro Alto apresenta risco ao tráfego devido aos estragos provocados pela chuva de quinta-feira, 5.

Para resolver o problema, o trânsito na ponte será interrompido a partir da segunda-feira, 9. De acordo com o diretor da secretaria, Nik Imhof, o trabalho deverá ser executado no menor tempo possível, contudo, não foi informada uma previsão para a liberação do tráfego.