Aterros em Brusque e suas consequências

Eu bem que me lembro, de cada detalhe, da grande enchente do Rio Itajaí Mirim em agosto de 1984, foi catastrófica para o nosso Município, Brusque, quando naquela ocasião, muitas pessoas perderam tudo de bens materiais, além do comércio, empresas, que tiveram grandes prejuízos.

Sei que de lá pra cá, obras foram feitas no sentido de minimizar os efeitos deste evento climático extremo, que de tempos em tempos, assola nossa região, para citar só dois exemplos, como canal extravasor com a construção da Av. Beira Rio, construção da ponte estaiada.

Porém, algo me chama atenção de forma negativa, que ao meu ver, vai na contramão de tudo de positivo que já foi realizado: São os ATERROS, que ao longo destes mais de 30 anos foram depositados em locais, no meu entendimento, impróprios, muitos deles, próximos ao Rio Itajaí Mirim, que numa eventual cheia, serviria como ponto de escoamento ou depósito das águas e a grosso modo falando, verdadeiros ”Piscinões” naturais que a própria natureza se encarregou de construir ao longo dos anos e que agora estão cheios de terra.

Sei que não podemos fugir dos efeitos que o progresso muitas vezes nos ocasiona, por isso, a prudência na elaboração de cada novo projeto nesse sentido, se faz cada vez mais necessário…….cabe uma reflexão!!……..penso desta forma!