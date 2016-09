Atleta brusquense Matheus Rheine participa da abertura da Paralimpíada Evento, realizado no Maracanã, encantou a todos os cerca de 50 mil presentes

O nadador brusquense Matheus Rheine de Sousa participou na noite desta quarta-feira, 7, da abertura oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Rheine entrou com a delegação brasileira no estádio do Maracanã, em cerimônia muito elogiada.

Rheine compete na categoria S11, para atletas totalmente cegos. Sua primeira prova, os 400 m livre, será no sábado, 10, a partir das 19h52. A prova de 50 m livre será realizada na próxima segunda-feira, 12, às 10h25. No dia 15, Rheine entra nas piscinas do Estádio Aquático Olímpico para o seu último desafio, o 100 m livre, a partir das 10h47.

Segundo o Comitê Rio 2016, 48 mil pessoas pagaram ingresso para assistir à cerimônia de abertura da Paralimpíada. Contando com as gratuidades, exceto os atletas, o Maracanã recebeu um público de 50 mil pessoas.