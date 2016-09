Atleta da Brucicle faz história para o ciclismo catarinense Letícia Alana Goede levou para casa cinco medalhas no total

Letícia comemora título no contrarrelógio individual -

A ciclista Letícia Alana Goede, que defende a equipe de ciclismo de Brusque, a Brucicle, fez história neste último Campeonato Brasileiro para Categorias de Base. O ciclismo catarinense no naipe feminino nunca havia conquistado tantas medalhas em um único campeonato nacional.

Letícia levou para casa cinco medalhas no total. A façanha teve início logo na primeira prova da programação, o contrarrelógio individual, sua especialidade. Letícia sagrou-se bicampeã brasileira nesta prova. No dia seguinte, ainda no desafio de estrada, veio a medalha de prata na prova de resistência.

Mas os desafios maiores ainda estavam por vir: as disputas no velódromo. Como Santa Catarina não possui velódromo, Letícia teria que se superar para poder chegar na frente de suas principais adversárias, as paranaenses e paulistas, que possuem experiência neste tipo de disputa. Letícia nunca realizou treinos em velódromos. Mesmo assim, não se intimidou e buscou mais três medalhas. Foram duas pratas nas disputas de perseguição individual e de keirim, e mais bronze na prova por pontos.