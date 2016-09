Atletas brusquenses faturam medalhas na quarta etapa do Campeonato Catarinense Infantojuvenil de Tênis Os jovens talentos da equipe Guarani/Guabifios, Mateus Buemo e Natália Tormena, se sagraram campeões

Quatro atletas brusquenses faturaram medalhas na quarta etapa do Campeonato Catarinense Infantojuvenil de Tênis, disputada no Clube Esportivo Guarani e Sociedade Bandeirante. Os jovens talentos da equipe Guarani/Guabifios, Mateus Buemo e Natália Tormena, se sagraram campeões.

O primeiro a levantar a taça foi Buemo, logo no domingo pela manhã, com vitória por 2 sets a 0 diante de Victor Boff, de São Miguel do Oeste. O atleta venceu a categoria até 12 anos com parciais de 7 a 5 e 6 a 1. Já Tormena, na decisão diante de Livia Cavalcanti, venceu por 2 a 0. As parciais foram de 6 a 4 e 6 a 3.

A tenista Maria Vitória Becker Rodrigues ficou com o vice-campeonato na categoria 14 anos Feminino Simples. Foram cinco jogos disputados, com três vitórias e duas derrotas ao longo da competição. Com o resultado, Maria Vitória somou neste final de semana mais 120 pontos para o ranking estadual da categoria. Ao final da decisão, Maria aproveitou para agradecer ao apoio de toda a família, que acompanhou as disputas neste final de semana.

Do Bandeirante, o atleta Rian Heil, que fez sua estreia na categoria 9 Anos, sagrou-se vice-campeão. Ele venceu quatro jogos até chegar a grande decisão, no qual foi superado. Segundo o técnico, Léo Facchini, o desempenho foi acima da média para um estreante