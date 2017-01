Atletas da AFEG participam de competição em São Paulo Jogos acontecem entre 22 e 28 de janeiro; guabirubenses estão treinando desde o começo do mês

Desde quarta-feira, 4, ocorrem os treinos físicos e técnicos da Associação de Futebol Educacional de Guabiruba – AFEG – para a Copa Mercosul, que será realizada em Rancharia (SP), de 22 a 28 de janeiro. A equipe sub -16 busca repetir o bom desempenho de 2016, quando trouxe para casa a taça de campeão.

Os treinos estão sendo realizados nos clubes de Guabiruba, como 10 de Junho, Cruzeiro, Olaria, Campo da Escola Professor João Boos e Campo do Vavá. A delegação viaja no sábado, 21, com as equipes do sub-13, sub- 15 e sub-16, totalizando a participação de 47 atletas mais os técnicos Marcio Cesari e Fagner Travassos, massagista Darci Quirino e dois integrantes da associação.

O último título conquistado foi vice-campeonato da 1ª Copa Brusque de Futebol em dezembro com a equipe sub-15. Perdeu a final para Rio Negrinho por 2×1. Ainda participaram a equipe sub-11, sub 13 e sub 17, esta que teve o jogador Adrian Kormann como destaque e foi convidado a participar do teste do Metropolitano em Blumenau no mês de fevereiro.

O presidente da Afeg, Marcio Cesari, agradece a parceria das direções dos campos, das empresas patrocinadoras e do poder público. “Sem todos esses apoiadores a AFEG não estaria no patamar que se encontra”, destaca.

A AFEG é uma escolinha que vem colhendo bons frutos regional, estadual e até mesmo nacionalmente e é apoiada pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude.