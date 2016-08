Atletas de Brusque são campeões na Copa Amigos do Juninho de Futevôlei, em Camboriú A decisão foi disputada em uma melhor de três sets, até 15 pontos

A dupla brusquense Fabiano Appel e Juninho Heil conquistou o troféu de campeão da Primeira Copa Amigos do Juninho de Futevôlei, em Camboriú. Na grande final, os atletas de Brusque enfrentaram Juninho, de Itajaí, e Matheus, prata da casa.

A decisão foi disputada em uma melhor de três sets, até 15 pontos. No primeiro set, a dupla brusquense protagonizou uma virada espetacular. Após estar perdendo por 14 a 11, buscaram o jogo e venceram por 16 a 14. Já no segundo set, um misto de desconcentração e ansiedade fez com que a dupla da Associação Brusquense de Futevôlei perdesse pelo placar de 15 a 11.

No tie break, último e decisivo set, Heil e Appell mostraram superioridade e levaram o jogo sempre com uma pequena vantagem de 2 pontos até o final, fechando o placar em 15 a 12. “Estou muito feliz de colocar Brusque no topo do futevôlei catarinense. Juninho e eu treinamos muito e conquistamos nosso objetivo. Parabéns a todos da ABF que participaram do evento”, comenta Appel.

O bronze ficou com Renan Dalago e Laguna, também da ABF, que venceram a disputa de terceiro contra Theo, de Itajaí, e Fausto, da vizinha Balneário Camboriú.