Ator Francisco Cuoco fará parte do elenco de Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba Neste ano, a história da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo será narrada por Maria, nos dias 13 e 14 de abril de 2017

A Associação Artístico Cultural São Pedro (AACSP) anunciou na tarde desta quarta-feira, 15, a participação do ator Francisco Cuoco no espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba. Ele está no ar atualmente na novela Sol Nascente, da TV Globo.

Dessa vez, a história da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo será narrada por Maria nos dias 13 e 14 de abril de 2017.

Na última edição do espetáculo, que ocorreu em 2015, a história foi contada pela ótica de Maria Madalena. A cada dois anos, a AACSP escolhe um dos personagens para protagonizar a peça e relatar cada ato aos espectadores.

Diretor teatral da peça desde 1990, Marcelo Carminati afirma que em 1998 foi a última vez que a mãe de Jesus protagonizou o espetáculo. Na edição do ano que vem, além de Maria, outras 63 pessoas participarão dos diálogos. Ao todo, serão cerca de 400 atores.