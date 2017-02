Marcas de Brusque devem se beneficiar com parceria inédita entre agências O braço na capital paulista vai ampliar o pool de serviços da agência catarinense

Agência especializada em Assessoria de Imprensa, relacionamento com a mídia e produção de conteúdo, a Atré Comunicação Personalizada, com sede em Florianópolis, acaba de anunciar uma parceria com a Ativa Assessoria de Comunicação, de São Paulo. O intuito é ampliar a atuação da Atré no segmento de moda. “O Vale do Itajaí, em especial Brusque, é um dos principais polos têxteis do Brasil, por isso pensamos em oferecer para as marcas de Santa Catarina um pool de serviços diferenciado, que vai além da Assessoria de Imprensa”, explica Davi Paes e Lima, diretor da Atré Comunicação Personalizada.

Entre as novidades no pacote de atendimento está a ativação das marcas com celebridades nacionais. “Vestir famosos em novelas e programas de TV é uma grande oportunidade para marcas exporem de forma estratégica suas peças, ampliando sua visibilidade em âmbito nacional”, acredita Val Balsa, diretora da Ativa Assessoria de Comunicação, com 16 anos de história em São Paulo.

A Ativa é uma agência boutique de comunicação integrada, com contas nacionais como as marcas Darling, Puket e Highstil. Também possui cases de sucesso com marcas como Camila Klein e FreeCo. “A nossa relação estreita com os principais veículos de moda, como as revistas Vogue e Elle, viabiliza a inclusão das marcas em editoriais, por exemplo”, explica Alice Goldfarb, sócia da Ativa Assessoria de Comunicação, sobre outro diferencial da agência.

Primeiro contato

A aproximação entre as agências aconteceu em dezembro, durante o lançamento do livro “Entre taças de champagne e cálices de vinho”, de Manu Berger. O evento foi realizado na boutique Cartier, em São Paulo, e repercutiu em dezenas de veículos nacionais, como as revistas Vogue e Glamour. “Tenho certeza que essa parceria renderá bons frutos para todos os lados, principalmente para as marcas catarinenses”, diz Davi Paes e Lima.

Sobre a Atré Comunicação Personalizada

Prestes a completar seis anos de atuação, a agência possui sede no bairro Itacorubi, em Florianópolis. Dirigida pelos sócios Carla Lins e Davi Paes e Lima, a Atré tem foco extra em Assessoria de Imprensa, com grande expertise nas áreas de eventos, entretenimento e gastronomia. Recentemente assumiu a conta do Cafe de La Musique de Jurerê Internacional, e possui contas nacionais como a VeroLife Saúde, Fort Atacadista e Brave Brazil.