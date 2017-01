Aumenta número de pontos próprios para banho em Santa Catarina Em Florianópolis há 60 áreas aptas para os banhistas

O sexto relatório das condições das praias catarinenses, divulgado nesta sexta-feira, 13, traz uma boa notícia. O número de pontos próprios para banho aumentou para 148, o que representa 69,2% do total de 214 locais avaliados. Na Capital, dos 75 pontos monitorados, 60 (66,7%) estão aptos para os banhistas e, no interior do estado, 98 (72,1%) estão próprios para banho. As coletas e análises foram feitas entre os dias 9 e 12 de janeiro.

De acordo com o relatório, algumas praias de Balneário Camboriú, Bombinhas, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo, frequentadas pelos brusquenses, ainda apresentam pontos impróprios para banho.

No relatório anterior, divulgado na semana passada, 143 pontos analisados estavam próprios para banho. No documento atual, cinco pontos passaram a ser impróprios e outros dez estão liberados para os banhistas. “Em relação ao mesmo período do ano passado, os números estão bem melhores. Acreditamos que é resultado da intensificação das fiscalizações, principalmente pelos municípios. Em longo prazo, poderemos avaliar melhor esses números”, explica o técnico de laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva.

O técnico salienta que os banhistas devem evitar entrar na água próximo a saídas pluviais e de rios. As tradicionais placas que apontam as condições das praias têm sido constantemente alvo de vandalismo. Para que o banhista possa conferir a qualidade das praias de forma rápida e segura, a Fatma disponibiliza os relatórios no site www.fatma.sc.gov.br ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android.

Como o relatório é feito

Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. São necessárias cinco coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio.

Os pontos analisados são nos municípios de Araranguá, Bal. Arroio do Silva, Bal. Gaivota, Bal. Camboriú, Bal. Da Barra do Sul, Bal. Rincão, Barra Velha, Biguaçú, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Gov. Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.