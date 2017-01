Aumenta para 143 o número de pontos próprios para banho nas praias catarinenses

O oitavo relatório das condições das praias catarinenses da temporada de verão traz uma boa notícia. Aumentou para 143 locais próprios para banho no Litoral do estado. O número corresponde a 66,8% dos 214 pontos avaliados. Em Florianópolis, os números se mantiveram iguais ao relatório anterior com 49 (65,3%) locais liberados aos banhistas e, no restante do Litoral, 94 (67,6%) estão próprios para banho.

As coletas e as análises foram feitas entre os dias 23 e 26 deste mês, e os dados podem ser conferidos semanalmente no site www.fatma.sc.gov.br ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android.

>>> Acesse o relatório completo

Em relação ao relatório da semana passada, sete pontos passaram a ser impróprios e outros 12 passaram para próprio. “O banhista tem várias opções para aproveitar o banho de mar. Se um ponto está impróprio, ele pode procurar um local próprio até na mesma praia”, explica o técnico de Laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva.

O técnico salienta que os banhistas devem evitar entrar na água próximo a saídas pluviais e de rios. As tradicionais placas que apontam as condições das praias têm sido constantemente alvo de vandalismo, por isso é importante a consulta pela internet antes do banho de mar.