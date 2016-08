Bairro Rio Branco ficará sem abastecimento de água durante esta quarta-feira, 31 Ação é necessária para executar manutenção na casa de bombas da localidade

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informa que o Bairro Rio Branco ficará sem abastecimento de água durante esta quarta-feira, 31. De acordo com o diretor técnico da autarquia, Fausto Diegoli, é necessário executar uma manutenção na casa de bombas da localidade, o que acarretará na paralisação temporária na distribuição.

Os servidores do Samae aproveitaram o bom tempo para realizar a manutenção técnica. O serviço deve ser finalizado no final da tarde, por volta das 18h, momento em que o abastecimento deve ser retomado. Até lá, é indicado que os contribuintes economizem água. Mais informações no telefone 115 ou, então, no 47 32550500.