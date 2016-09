Banco do Brasil de Botuverá adere à greve dos bancários Nesta quarta-feira, 14, mais agências devem paralisar suas atividades

O Banco do Brasil de Botuverá também aderiu à greve dos bancários. Os bancos estatais – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF) já haviam paralisado suas atividades na semana passada. Em Brusque estão fechadas as agências do Centro e do Santa Rita da CEF e parcialmente a do Centro do Banco do Brasil. Em Guabiruba também está fechada a agência do Banco do Brasil desde a semana passada. A greve é por tempo indeterminado.

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Brusque e Região (Seeb), Mário Dada, diz que 80 funcionários estão parados em toda a região – cerca de 40%. Ele afirma que na tarde desta terça-feira, 13, uma séria de negociações estão ocorrendo nas agências, e dependendo o encaminhamento destas reuniões, mais bancos podem aderir à paralisação a partir desta quarta-feira, 14.

Reivindicações

São muitas as reivindicações dos bancários. Os profissionais solicitam a inflação dos últimos 12 meses, que foi de 9,57%, mais um ganho real de 5%, somando 14,57% de reajuste. A categoria também reivindica, há anos, a criação de um piso nacional dos bancários. Hoje, o piso é regional e variável. O valor médio é de R$ 1,7 mil. Eles querem que seja adotado o salário indicado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) – que é de R$ 3,9 mil. Os bancários também buscam melhores condições de trabalho e mais profissionais para atender com mais qualidade à população.

Agências fechadas e parcialmente fechadas nesta terça-feira, 13

Caixa Ecômica Federal

Brusque (Centro e Santa Rita) – fechada

São João Batista – fechada

Tijucas – fechada

Banco do Brasil

Brusque (Centro) – parcialmente

Guabiruba – fechada

Botuverá – fechada

Nova Trento – fechada

São João Batista – parcialmente

Tijucas – fechada

Itaú

Tijucas – fechada

HSBC, Bradesco

Tijucas