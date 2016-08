Banda brusquense grava clipe de primeira música autoral Sunset deverá lançar produção em setembro, em comemoração aos dois anos do grupo

Embora tenha apenas dois anos de estrada, a banda brusquense Sunset gravou no mês passado o clipe da sua primeira música autoral: Seja Feliz. O lançamento deve ser realizado em setembro. Formada por sete integrantes, o grupo tem no repertório cerca de 50 canções, que mesclam reggae e rock com pitadas de surf music e hip hop nacional.

O clipe, que está sendo gravado por uma produtora de Balneário Camboriú, é o primeiro da banda. Seja Feliz, lançada em dezembro do ano passado, surgiu por meio de uma parceria musical com Alexandre Hingst, guitarrista e compositor de Brusque. A canção tem chamado atenção e é tocada nas rádios Diplomata e Atlântida FM.

O vocalista Marcos Paulo Tamasia diz que a gravação do clipe representa um grande passo para a divulgação da Sunset. “Acreditamos que conseguiremos atingir um número maior de pessoas que se identificam com o nosso trabalho”.

Até o fim do ano, os músicos brusquenses pretendem ainda lançar a segunda música autoral, que já está em produção. Além disso, a banda almeja “abrir portas e parcerias” em outras cidades e até estados. “Não temos pretensão de lançar CD, pois o mercado hoje não está mais absorvendo esse produto. O público precisa ter acesso às músicas e ouvi-las da maneira que for conveniente”, afirma Tamasia.

O vocalista enumera que a falta de oportunidade, a baixa remuneração, o alto custo dos instrumentos e equipamentos são algumas das dificuldades enfrentadas. Ele diz que a situação melhora quando a música passa a ter representatividade para o público. “O maior desafio de qualquer banda é conquistar e administrar esse público”.

Para Tamasia, a persistência é a chave do sucesso. Ele conta que a banda teve algumas trocas de integrantes, em que se perdeu muito tempo em adaptação. No entanto, mesmo assim, ensaiam frequentemente e procuram melhorar a cada dia.

A banda

A Sunset surgiu em junho de 2014. Na época, o baterista Maurício de Borba Zambonetti tinha contato com Marco Antônio Valentim Britto Júnior, o Marcão, guitarrista do Charlie Brown Jr. Junto com os amigos Wesley de Souza, Rafael Rosa, Allysson Meireles e Tamasia decidiram montar um show de tributo ao Charlie Brown Jr., com a participação especial de Marcão. No entanto, os custos altos acabaram inviabilizando o projeto, mas a vontade de continuar tocando não. Desta forma, moldaram-se para um novo projeto, voltado a sons nacionais, a maior identidade da banda.

Atualmente a Sunset é composta por Wesley de Souza no baixo e voz, Maurício de Borba Zambonetti na bateria, Renival Fonseca, o New, na guitarra e voz, e Marcos Paulo Tamasia nos vocais. Também há a participação de Fabiano Dias na percussão, Paulo Jesck Júnior no trompete e Alex Sandro Cezar no trompete e sax.

O grupo de Brusque se apresenta em bares e pubs da região e já abriu shows de bandas e artistas como Dazaranha, Armandinho, The Wailers (banda que acompanhou Bob Marley) e Julian Marley (filho do Bob Marley). Em média, a Sunset realiza três shows por mês no município, em Blumenau, Balneário Camboriú e Bombinhas.