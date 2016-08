Barateiro faz decisão da Libertadores na noite desta segunda-feira, 29 Após goleada na semifinal, equipe joga a partir das 19h contra o Estudiantes pela taça

Pelo segundo ano consecutivo, o Barateiro facilitou seu caminho até a grande final da Copa Libertadores de Futsal Feminino. Resta saber se, a exemplo de 2015, o time vai levantar a taça desta edição também. A conquista da vaga na decisão aconteceu após um verdadeiro atropelo em quadra. As atletas venceram o Rio Negro City, do Uruguai, por 10 a 2.

O grupo fará o jogo final contra o Estudiantes, da Venezuela, a partir das 19h. As adversárias venceram o San Lorenzo, time argentino que pertencia ao grupo do Barateiro, pela semifinal.

Rios Negros pelo caminho

O time brusquense já havia adiantado sua classificação para a semifinal na quarta-feira, após vencer as três partidas disputadas. Mesmo assim, precisou enfrentar o Rio Negro, da Colômbia, na quinta-feira. Apesar de estar em situação confortável na tabela, as atletas jogaram com a seriedade de sempre e venceram pelo placar de 4 a 0, com gols de Valéria, Jessika, Diana e Amandinha.

Já na tarde de ontem, outro Rio Negro apareceu no caminho, o City, do Uruguai. A competência do time de Brusque foi praticada mais uma vez. A equipe simplesmente envolveu as adversárias e não deram nem chances para o revés. Valéria abriu a porteira, que foi selada ainda com gols da capitã Diana, cinco vezes, além da participação das novas apostas do Barateiro, as atletas Tai e Jack. Ambas marcaram dois gols cada, e o Barateiro avançou após a vitória por 10 a 2.