Baterias são furtadas e prejuízo é de aproximadamente R$ 32 mil Fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 1, no Limoeiro

Um homem relatou para a Polícia Civil que teve 16 baterias de 12V, da marca Moura, furtadas, em um estabelecimento, na rua Edmundo Leopoldo Merisio, no bairro Limoeiro. Ele conta que na manhã desta quinta-feira, 1, ao chegar ao local, viu que o alarme tinha disparado.

Ao verificar o que ocorreu, viu a porta aberta, mas sem indício de arrombamento, apenas foi quebrada a proteção do cadeado. De dentro do local foram levadas as baterias, num total de aproximadamente R$ 32 mil.