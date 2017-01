Belíssimo pôr do sol é registrado em Brusque nesta quarta-feira Um espetáculo da natureza!

Quem esteve em Brusque no fim da tarde desta quarta-feira,25, foi premiado com um belíssimo pôr do sol. E a paisagem não passou despercebida pelas lentes de minha câmera. Um espetáculo da natureza fechando assim com ”chave de ouro” este dia.

Madrugadas menos quentes nos próximos dias:

O forte abafamento dos últimos dias presente na nossa região deverá dar uma trégua, pelo menos nas noites e madrugadas. Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, uma massa de ar mais frio entra em SC dando um certo alívio a forte sensação de abafamento.

Abaixo, os dados extremos de temperaturas registrado por minhas estações hoje,25: