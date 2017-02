Biblioteca pública de Brusque realizou mais de 40 mil atendimentos em 2016 Ao longo de todo o ano foram realizados 13.606 empréstimos de livros

A Biblioteca Pública Municipal Ary Cabral divulgou esta semana o relatório anual dos trabalhos realizados pela instituição em 2016. Ao longo de todo o ano foram realizados 13.606 empréstimos de títulos, entre gibis, livros de literatura infantil, ficção, biografias, livros exigidos para vestibular, entre outros.

Ao todo foram realizados 41.305 atendimentos, uma média de 3.440 por mês, pois além do empréstimo de livros, a biblioteca recebe pessoas para utilizarem computadores para pesquisa, internet wifi, ou ainda o espaço infantil.

Atualmente a instituição conta com um acervo de cerca de 30 mil títulos entre literatura infantil, geral, áudio-livros e braile. Para este ano, a bibliotecária Kátia Costa, explica que novos projetos já estão sendo elaborados, além do Vamos à Biblioteca, que será retomado no mês de março, com crianças de escolas municipais, estaduais e particulares.

Para frequentar a biblioteca não é necessário se cadastrar, mas para pegar livros emprestados, basta levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência. É possível pegar quatro livros por vez, por um período de 15 dias. O cadastro é gratuito.

A Biblioteca Ary Cabral fica anexo à Fundação Cultural de Brusque, na Praça da Cidadania. O horário de atendimento é das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.