Bicicleta é furtada em garagem de casa, na madrugada Crime ocorreu no bairro Santa Terezinha, nesta sexta-feira

Uma bicicleta foi furtada na garagem de uma casa, na rua Francisco Staack, no bairro Santa Terezinha, na madrugada desta sexta-feira, 13.

O proprietário relatou para a Polícia Civil que ao acordar percebeu que o cadeado havia sido arrombado e veículo sumido.

Um vizinho informou que viu um suspeito, de boné, no local, mas não notou se estava com a bicicleta, que é de alumínio, cor vinho, com amortecedores na roda dianteira e traseira, com um adesivo amarelo próximo ao guidão. O veículo é avaliado em R$ 800.

As câmeras de monitoramento de um vizinho poderão auxiliar nas investigações.