Bombeiros de Brusque atendem quatro acidentes com moto em um dia Nenhuma colisão teve vítima em estado grave

O Corpo de Bombeiros atendeu quatro acidentes com motos nesta sexta-feira, 20. O primeiro foi às 8h45, na avenida Otto Renaux, Centro. Um motociclista sofreu queda da moto e ficou com a perna e o braço esquerdos machucados. Foi atendido e encaminhado ao Hospital Azambuja.

Duas horas depois, uma moto colidiu contra a traseira de um Doblô na rua Ernesto Bianchini, no Rio Branco. Os bombeiros foram acionados e levaram o condutor, 26 anos, e o garupa, 19, para o hospital com dores nos pés. O motorista nada sofreu.

Às 11h30, na rua Ricardo Knihs, Azambuja, uma mulher de 50 anos, que estava na garupa de uma moto, foi encaminhada ao hospital com dores na coluna. O veículo em que ela estava junto com um homem de 51 anos colidiu lateralmente com um Megane, conduzido por um jovem de 23 anos. Os outros dois nada sofreram.

Já à noite, por volta das 22h15, os bombeiros atenderam uma vítima de 55 anos, que estava na garupa de uma moto conduzida pelo seu marido. Ela apresentava dores na perna esquerda após sofrer queda na rua AZ-036, no Azambuja. Foi atendida e encaminhada ao hospital.