Bombeiros de Brusque combatem incêndio em uma vegetação, em Itajaí Homem colocou fogo em entulhos, porém fogo se espalhou pelo morro, na tarde de sábado

A tentativa de um homem de 40 anos de se livrar de entulhos por meio de queimada aos fundos do quintal, colocou em risco duas residências, na tarde de sábado, 21.

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado para ir até o local, na rua Vergilio Cadore, no bairro Campeche, já em Itajaí.

Os socorristas conversaram com o proprietário da residência, que contou que os entulhos estavam atrás da casa, mas o fogo começou a se espalhar pelo morro e estava próximo de atingir a casa dele e do sogro.

Com a ajuda de alguns moradores, conseguiram controlar parcialmente as chamas. Quando os bombeiros chegaram, utilizaram o soprador para extinguir todas as chamas e deixando o local em segurança.