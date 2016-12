Bombeiros de Brusque fazem ronda no rio Itajaí-Mirim Militares estão visitando pontos do rio que são procurados para banho

O Corpo de Bombeiros de Brusque realizou ronda em pontos do rio Itajaí-Mirim nos bairros Limoeiro e Santa Rita e na localidade da Cristalina nesta quarta-feira, 28, à tarde.

De acordo com os bombeiros, não foi encontrada nenhuma situação fora do normal. As rondas fazem parte de um esforço da corporação para evitar afogamentos no rio.

Em Major Gercino, três irmãos morreram afogados no rio, na localidade de Três Barras, nesta semana.