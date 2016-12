Bombeiros realizam vistoria em clubes de Brusque Objetivo é verificar se todos contam com guarda-vidas de piscina e evitar acidentes

A reportagem do Município Dia a Dia acompanhou na tarde desta terça-feira, 27, a vistoria do Corpo de Bombeiros de Brusque em três clubes da cidade. O objetivo da fiscalização é verificar se todos contam com um guarda-vidas de piscina e também orientar sobre a importância de se refrescar neste calor, mas respeitando os limites de segurança.

O primeiro local visitado foi a Sociedade Esportiva Bandeirante. Lá, poucas pessoas faziam uso da piscina, entretanto, o guarda-vida Vinicius Maximino dos Santos estava de prontidão. Trabalhando no local há três anos, Santos fez o curso exigido por lei. De acordo com ele, sempre há um guarda-piscina à disposição no clube.

“Nesse tempo que eu atuo aqui, nunca tivemos problema. A maior preocupação é na área onde antigamente tinha o trampolim, que tem cinco metros de profundidade. Se o banhista está indo naquela direção, já faço o alerta”, diz.

O cabo De Souza, que liderou a fiscalização, afirma que o trabalho do guarda-piscina é evitar que os acidentes aconteçam. “É importante que os clubes tenham o guarda-vida porque além de prevenir os acidentes, quando acontece, eles são treinados para prestarem o primeiro atendimento”, afirma.

Outro clube visitado pelos bombeiros foi o Santos Dumont. Lá, o número de banhistas era menor, mas ainda assim, tinha uma pessoa responsável pela segurança do clube. “É importante que sempre tenha uma pessoa à disposição para evitar maiores transtornos”, diz o cabo De Souza.

Dos clubes visitados nesta terça-feira, o que tinha maior número de banhistas era o Caça e Tiro. No local, Danrlei Gottagi é um dos responsáveis pela segurança há dois meses. Ele também realizou o curso exigido e atua no clube de duas a três vezes por semana. “Nunca tive nenhum problema, mas o meu papel aqui é prevenir. Com uma boa prevenção não acontece acidentes”, destaca.