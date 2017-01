Bombeiros salvam recém-nascido afogado com leite materno Caso ocorreu na noite de quarta-feira, quando pai ligou para Corpo de Bombeiros

O pai de um recém-nascido, de quatro dias, solicitou auxílio ao Corpo de Bombeiros para salvar o filho, que havia se afogado com o leite materno. A ligação aos bombeiros ocorreu por volta das 21h10 de quarta-feira, 18.

Por telefone, foi repassado o procedimento de tapotagem para desobstrução de vias aéreas. Após a realização por parte do pai, o bebê voltou a respirar normalmente.

Durante as orientações, uma ambulância foi até a residência, no bairro Cedro Alto, para prestar auxílio. Ao chegar ao local, o recém-nascido já estava corado e com sinais vitais estáveis.