Botijão de gás é furtado no Santa Terezinha Ato ocorreu no último domingo

Um morador da rua Dom Afonso, bairro Santa Terezinha, prestou boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil para relatar o furto de um botijão de gás.

Segundo a vítima, alguém entrou no pátio da residência pulando o muro e levou o item, que fica do lado de fora da casa. A ação ocorreu entre a meia-noite e as 6h do último domingo, 18.