Briga em bar acaba com um ferido a faca com gravidade

Uma briga generalizada por volta das 18h30 desta quarta-feira, 7, no Bar do Paulinho, localizado na rua Quinze de Novembro, residencial Planalto, bairro Limoeiro, resultou em um homem ferido com duas facadas e encaminhado para o Hospital de Azambuja em estado grave e o autor preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima do esfaqueamento é Valdecir Antunes Pereira, 44 anos. Ele e mais dois irmãos estavam saindo do bar em um Celta de cor preta quando bateu na traseira de uma Montana de cor vermelha, pertencente ao sobrinho do estabelecimento. Pereira e os irmãos desceram do Celta e iniciaram uma briga com o dono do veículo, Leandro Maculan, 26.

Os três irmãos voltaram para o interior do bar e quebraram mesas, cadeiras e outros objetos, inclusive a Montana que teve o vidro dianteiro quebrado e outras peças danificadas. Parentes de Maculan entraram para intervir e a briga, que durou mais de 20 minutos, terminou com Pereira sendo atingido por dois golpes de faca, no abdômen e na costela, perfurando órgãos vitais.

Os irmãos deixaram o local e seguiram em direção ao Hospital de Azambuja quando a Polícia Militar foi acionada com a informação que no Celta estava o autor dos golpes. O veículo foi abordado na rodovia Antônio Heil, em frente ao Posto da Havan. Foi então que a PM descobriu que em seu interior estava a vítima, em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido a gravidade o homem foi socorrido no próprio veículo, com acompanhamento da guarnição policial. No hospital os policiais fizeram buscas no interior do veículo e localizaram uma faca com cerca de 30 centímetros de lâmina.

Ao mesmo tempo, a guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) se deslocou até o bar e comprovou que o mesmo estava destruído em seu interior, com muitos objetos quebrados. O autor já não estava mais no local, mas retornou e se apresentou espontaneamente aos policiais, sendo conduzido para a delegacia de Polícia.

Maculan foi autuado em flagrante pelo delegado Alex Bonfim Reis, por tentativa de homicídio e será encaminhado para a UPA (Unidade Prisional Avançada) por não caber fiança neste momento.