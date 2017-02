Briga entre pai e filho termina em morte em Nova Trento O motivo da discussão ainda será levantado pela polícia, que está realizando levantamentos no local

Uma briga familiar terminou em tragédia nesta segunda-feira, 27, por volta das 13h, em Nova Trento. Altamiro Cipriani (idade não informada) discutiu com seu filho Jeferson Cipriani, 28, e em meio a desavença eles se agrediram mutuamente com golpes de faca. Outro irmão interveio e estava socorrendo os dois para o hospital quando bateu o veículo, após novas agressões dentro do veículo.

O filho chegou a ser atendido no Hospital Imaculada Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após a entrada na unidade hospitalar. O pai, devido a gravidade dos ferimentos, foi socorrido pela equipe do Arcanjo e encaminhado para o Hospital Regional de São José. Nesta tarde o clima defronte o hospital era tenso. O irmão que socorreu as vítimas sofreu ferimentos leves e após ser atendido no hospital, foi liberado.

As informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar apontam que a discussão familiar teria ocorrido na residência da família, na rua Brusque, bairro Espraiado, em Nova Trento. O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Brusque está realizando o levantamento dos fatos e deve remover o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Em instantes, mais informações