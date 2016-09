Bruno e Marrone se apresentam em Brusque nesta quinta-feira, 22 O show faz parte da terceira edição do Gourmet Show e serpa realizado na Sociedade Santos Dumont , a partir das 21h

A dupla Bruno e Marrone se apresenta na Sociedade Santos Dumont nesta quinta-feira, 22.

O show faz parte da terceira edição do Gourmet Show, organizado pelo Schmitt Buffet e Eventos. O formato une boa gastronomia e música.

Entre as delícias que fazem parte do cardápio estão hackepeter, patê de salmão, sushis, brandade de bacalhau, camarões e musseline de mandioquinha.

A dupla é considerada referência entre os sertanejos por acumular sucessos consecutivos nos últimos 30 anos. O repertório do show será uma mistura dos grandes hits das últimas três décadas com as músicas do último DVD, “Bruno e Marrone, ao vivo Agora”, gravado em 2014. Entre as músicas mais conhecidas estão Dormi na Praça, Choram as Rosas e Isso Cê Num Conta.

O evento começa às 21h.

Mesas podem ser adquiridas na AABB e no site. Mais informações: 3351-2519 ou facebook.