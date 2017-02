Bruscão anuncia contratação de novo lateral-esquerdo Marquinhos já passou por diversas equipes do futebol brasileiro

A diretoria do Brusque FC anunciou oficialmente na tarde de sexta-feira,17, a contratação de mais um reforço para o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do jogador Marcos Aurélio Santos Araújo, o Marquinhos, 27 anos, lateral-esquerdo que vem do Jacuipense (BA).

Atleta que também pode atuar no meio campo, Marquinhos já passou por diversas equipes do futebol brasileiro, entre eles Iraty (PR), Operário (PR) e River (PI).

O atleta já treinou na sexta-feira, 17, com os demais atletas do grupo e já deve estar disponível para o jogo do próximo dia 22 diante do Barroso.