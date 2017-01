Bruscão contrata Raphael “Di Maria” para o ataque Ex-Metropolitano é o novo reforço para o setor ofensivo da equipe

O Brusque FC confirmou na tarde desta quarta-feira,11, a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo do time, Raphael Di Maria, 27 anos.

O jogador, sósia do craque argentino, chegou na tarde desta quarta-feira ao clube e já se juntou aos demais companheiros.

Canhoto que gosta de atuar pelo ataque, Di Maria chega com muita expectativa ao Brusque, sobretudo após a excelente temporada do atleta em 2016.

Em 30 jogos, o atacante fez 16 gols, com média de pelo menos um gol a cada duas partidas. O último clube do atleta foi o Artsul, do Rio de Janeiro, onde Di Maria anotou 15 gols em oito jogos pelo clube carioca.

Com a chegada do jogador, o Brusque encerra às contratações para o ataque da equipe neste primeiro momento.