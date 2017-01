Bruscão faz últimos ajustes antes da estreia no Catarinense Partida será contra o Figueirense neste sábado, às 19h30

O Brusque não quer ser apenas mais um dentro do seleto grupo de dez times que disputam o Campeonato Catarinense 2017. Em um ano cheio de surpresas, como a participação tanto no Brasileirão Série D quanto na Copa do Brasil, o clube tem motivação extra para fazer uma grande temporada.

O elenco fez tudo como manda o figurino: se apresentou antes do início do ano, suou a camisa nos treinamentos e realizou jogos-treino. Mauro Ovelha, técnico da equipe pelo terceiro ano consecutivo, fez questão de achar o seu padrão de jogo preferido para a competição. Seu grande teste será neste sábado, 28, a partir das 19h30, quando estreia no Orlando Scarpelli contra a promissora equipe do Figueirense.

Em 2016, o Quadricolor do Vale fez uma grande campanha no Catarinão, o que rendeu as duas vagas para competições nacionais após a quinta colocação. O elenco, contudo, mudou bastante e do time titular somente três ainda estão na equipe. Mais responsabilidade e cobrança da torcida, que vai acompanhar de perto o atual grupo.

Ajustes de última hora

Nas últimas duas semanas, três atletas que acompanhavam o elenco foram dispensados. O atacante Raphael Di Maria, o lateral-esquerdo Rodrigues e o zagueiro Gustavo não fazem mais parte dos planos de Ovelha, que explicou os motivos. “Foi necessário em função daquilo que a gente observou, fazer algumas correções. Vamos no mercado em busca de reposição”, completa.

Atletas também chegaram no Brusque, como o atacante Belusso. Há cerca de sete anos ele também defendeu as quatro cores do clube, mas agora se diz mais experiente. “Fico muito feliz com esse desafio na carreira, estou procurando ao máximo a maneira que o Ovelha gosta de trabalhar. Espero que a gente consiga atingir um nível homogêneo dentro da competição. Cada ano que passa a gente ganha mais experiência, e é isso que vou tentar trazer comigo”.

O Figueirense, próximo desafio do Bruscão, já estreou e perdeu para o Londrina na última quarta-feira jogando no Scarpelli. Contudo, para Ovelha, o time deve ser um dos favoritos dentro do campeonato. “Assim como o Brusque, eles estão em fase de preparação, e em relação ao estado é o time que melhor se reforçou em se tratando de jogadores de nome. A gente sabe a qualidade do adversário, é difícil jogar em Florianópolis, mas estamos trabalhando para fazer uma competição boa”.

Titulares e uma dúvida

Durante os três jogos-treino, Ovelha deixou claro que quer trabalhar com o esquema 4-2-3-1, ou seja, contando com um atacante isolado na frente e um trio de meias. Até a última semana, Michel Douglas era ‘o cara’ para o ataque quadricolor, mas Belusso chegou assumindo a função, enquanto Douglas foi para o meio e Eliomar deixou o conjunto titular.

Não havia mais segredos, até que Diogo Roque, no meio do treino, sentiu dores musculares na perna. A comissão não soube confirmar se o atleta é dúvida para a partida ou não. Boquita, uma das contratações de peso da temporada, terminou o coletivo no seu lugar. Os titulares devem ser: Rodolpho; Carlos Alberto, Cleyton, Neguete e Willian; Mineiro, Diogo Roque, Michel Douglas, Pedrinho e Assis; Jonatas.