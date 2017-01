Bruscão fica no empate em 0 a 0 com o Metropolitano no seu segundo jogo-treino Desempenho da equipe não agradou o técnico Mauro Ovelha

O sol foi mais um adversário na tarde de ontem tanto para Brusque quando para Metropolitano. A dupla realizou um jogo-treino em Blumenau e precisou superar o clima para mais esse compromisso antes do início do Campeonato Catarinense.

O Bruscão teve boas chances na primeira etapa, mas no segundo tempo, com troca da maioria dos atletas, não teve bom desempenho. A partida acabou em 0 a 0.

Pedrinho neles!

O nome do primeiro tempo foi Pedrinho. O meio campo não fez chover, mas bem que poderia. O calor de 34 graus, com sensação térmica de 45º, castigou os atletas no campo do Atlético Itoupava. Talvez por esse fator a equipe do Brusque não fez boa apresentação nos primeiros 20 minutos.

A jovem equipe do Metropolitano, contando principalmente com atletas da base e sustentado por atletas que conhecem o caminho do campo, como o atacante Sabiá, venceu o Quadricolor na correria durante os minutos iniciais.

Enquanto o Brusque não conseguia pressionar a saída de bola, o time blumenauense trocou passes dentro da área adversária. Maranhão acertou uma bola na trave de Rodolpho aos 20 minutos.

Mas principalmente depois da parada técnica para a hidratação – e alívio – dos atletas em campo, o Bruscão tomou corpo . O jogo estava nervoso na etapa inicial, e três cartões foram tirados do bolso do juiz, sendo dois para o Brusque (Cleyton e Eliomar) e um para o Metropolitano (Valkenedy).

Pedrinho entrou em cena na reta final. Se provou polivalente, ajudando lá atrás na marcação e correndo para dar opção na frente. Em uma plástica jogada, tirou dois atletas e cruzou para a área, mas foi marcado impedimento. Foram dele as duas únicas boas finalizações do Brusque, exigindo esforço do goleiro Vilar.

Troca tudo

Mesmo dizendo durante a semana que não iria fazer uma troca geral no jogo-treino contra o Metrô, foi o que o técnico Mauro Ovelha fez. Nove atletas entraram durante o segundo tempo.

A mudança piorou o esquema de jogo, e os garotos que entraram no time blumenauense durante a etapa final, ainda mais jovens do que os que iniciaram o primeiro tempo, assustaram demais.

Alemão teve duas chances claras de marcar para os anfitriões. Primeiro, recebeu bola limpa e na medida, chutou tirando de Dida, que havia entrado no lugar de Rodolpho, mas ela foi para fora.

Minutos depois, Alexandre Carvalho, suplente que assumiu a ala direita para saída de Carlos Alberto, entregou a paçoca ao atrasar bola para Dida, que precisou rachar com Alemão e tirar a bola.

A apresentação não foi bonita no segundo tempo e o Brusque precisou se segurar para não ser superado pelos atletas do Metrô, comemorando o apito final do árbitro.

Não agradou o chefe

Mauro Ovelha não ficou satisfeito com o que viu em Blumenau. Para ele, foi apresentação de uma equipe só.

“Um time jogou e outro time treinou. O Metropolitano teve vontade de vencer, enquanto nossa equipe esteve abaixo daquilo que era esperado. Essas equipes, como o Metropolitano, o Tubarão e o Barroso são times que nós precisamos de bastante entrega para superar. Espero que tenhamos aprendido”.

Já Pedrinho celebrou a boa fase e, principalmente, o fato de se aproximar cada vez mais da titularidade. No entanto é cauteloso.

“Ainda tem muito trabalho pela frente, mas estamos acertando tudo nos treinos técnicos e táticos e se tudo der certo estou à disposição para jogar”, completa.