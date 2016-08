Brusque chega a 125 mil habitantes em 2016, indica estimativa do IBGE De 2010 a 2015, a população brusquense aumentou 19,2%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem a estimativa populacional dos municípios. De acordo com os dados, Brusque passou de 122.775, em 2015, para 125.810 habitantes, o que representa um aumento de 2,47% de um ano para o outro.

De 2010 a 2015, a população brusquense aumentou 19,2%. O salto mais expressivo nos últimos anos ocorreu de 2012 a 2013: o número passou de 109.950 para 116.634 – acréscimo de 7 mil moradores.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito de Brusque, Rolf Kaestner, avalia o crescimento do município como dentro do normal. Ele ressalta, porém, que esse crescimento não é um fator determinante para atrair novas empresas. “O crescimento númerico não é o ponto principal para a decisão de uma empresa escolher se instalar em uma cidade. O que fortalece o município nesse quesito é a economia.

Temos cidades com 50 mil habitantes com uma economia muito forte e, por outro lado, outras com 150 mil não tão desenvolvidas”, diz.

Kaestner ressalta que é importante que o município consiga manter a qualidade de vida de acordo com o crescimento populacional. “Chegamos a 125 mil habitantes, mas ainda conseguimos manter um padrão de qualidade. Nosso Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é muito bom, assim como nosso índice de longevidade. Precisamos trabalhar para manter esse padrão”.

Guabiruba e Botuverá

De acordo com o IBGE, Guabiruba tem agora 22.174 habitantes, o que representa um crescimento de 2,60% em comparação com o ano passado, quando o município tinha 21.612.

Já Botuverá ultrapassou a marca dos cinco mil habitantes – 5.022 -, no entanto, foi a cidade que apresentou o menor índice de crescimento, entre os três municípios da região: 1,59%.

Dados nacionais



Os dados do IBGE mostram que o Brasil chegou a 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, um pouco menor do que a calculada entre 2014 e 2015 (0,83%).

Já Santa Catarina atingiu 6.910.553 habitantes neste ano. O estado é a 11ª unidade mais populosa da federação, com 3,4% da população brasileira.