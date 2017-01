Brusque com 36ºC; Guabiruba com 37ºC: Forte calor neste sábado,14, pela nossa região Números são de minhas estações

Após uma madrugada com temperaturas até amenas para esta época do ano em Brusque e região, com mínimas entre 19ºC e 21ºC, o calor voltou forte no decorrer deste sábado, máximas a tarde de 36ºC em nosso município sendo que em Guabiruba, até um pouco mais quente, 37ºC no bairro Aymoré. O dia seguiu ensolarado, poucas nuvens presentes pelos céus do Vale do Itajaí.

O vento soprou do quadrante ”nordeste”, rajadas de 17,6 km/h. Picos mínimos de umidade relativa do ar baixos, 26% observado no bairro Santa Luzia e 36% no centro.

Esta estabilidade no tempo aliado ao forte aquecimento deverá predominar também amanhã,15. Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, o domingo será parecido, pouca a nenhuma chuva (muito, muito isolada caso ocorra e fim do dia/noite), de tarde o calor será parecido com o sábado, um pouco menos intenso.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas neste sábado em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo: