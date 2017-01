Brusque derrota Figueirense em pleno Scarpelli na estreia do Catarinão Equipe foi superior nos dois tempos; Michel Douglas e Assis viraram o placar para o quadricolor

Jogando como gente grande, o Brusque venceu o Figueirense em pleno Orlando Scarpelli pelo placar de 2 a 1. O time saiu perdendo no primeiro tempo quando já deveria estar vencendo devido a bons lances, mas a vitória veio no segundo tempo. Michel Douglas e Assis marcaram os gols do triunfo quadricolor que larga com vitória no Campeonato Catarinense

Brusque começa melhor, mas sofre castigo no acréscimo

O placar enganou no primeiro tempo. Brusque e Figueirense fizeram um duelo equilibrado, mas o time visitante foi penalizado por um segundo de desatenção. Antes do gol que abriu os trabalhos no Orlando Scarpelli, o time de Mauro Ovelha jogou de igual para igual com o alvinegro. O melhor lance do quadricolor foi aos 25 minutos. A bola foi cruzada para a área e Assis apareceu de surpresa para cabecear e obrigar Luis Carlos a fazer grande defesa.

A partida seguiu com boa atuação do Bruscão e dificuldade do Figueirense em sair com a bola. A defesa se postou muito bem, mas em um lance crucial, já nos acrescimos, os donos da casa saíram na frente. A torcida já manifestava irritação nas arquibancadas quando Anderson Aquino recebeu bola frontal, na entrada da área e livre de marcação. Deu tempo de o atleta girar e colocar ela no cantinho. Rodolpho pulou, mas não alcançou nada. Pouco depois, o fim de primeiro tempo foi decretado.

Virada no talento

Já no segundo tempo, a partida iniciou equilibrada. Rodolpho precisou praticar grande defesa na cabeçada de Bill, após lindo cruzamento de Dudu. Ovelha promoveu alterações precisas, que foram fundamentais para a virada quadricolor. Ao ver que Belusso estava isolado no ataque, ele tirou Boquita e apostou no meia Leilson, deixando Michel Douglas apoiando o camisa 9. E foram justamente Belusso e Douglas que protagonizaram o gol de empate. O atacante tocou linda bola entre os defensores, enquanto o camisa 11 entrou na área e tocou na saída do goleiro adversário.

O nervosismo ficou claro na equipe alvinegra, e o Bruscão se aproveitou. Minutos depois, Carlos Alberto recebeu bola na direita e cruzou para a área. Elias tocou a mão nela e o pênalti foi marcado. Assis, com frieza, marcou de cavadinha para marcar o gol da virada. O Figueirense ainda tinha cerca de 15 minutos para tentar o empate, mas com as criticas da torcida e o afobamento em campo, não conseguiu. Fim de jogo 2 a 1 e Bruscão largando com vitória no estadual.

Veja o lance a lance da partida

Assista à análise do repórter Cristóvão Vieira: