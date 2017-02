Brusque desenvolve projeto de mobilidade com a Alemanha Em março, alemães virão ao município para conhecer a realidade local; videoconferência são realizadas para aproximar países

Brusque está desenvolvendo em parceria com o Distrito de Karlsruhe, na Alemanha, um projeto de mobilidade. O objetivo é diagnosticar e elaborar alternativas técnicas para melhorar a mobilidade dentro do município a médio e longo prazo.

O projeto começou a ser desenvolvido em novembro do ano passado, quando uma comitiva de Brusque esteve em Karlsruhe e participou do Workshop Internacional “50 Parcerias Municipais para o Clima”, que debateu programas de ação para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Na ocasião, profissionais da Fundação do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque, juntamente com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) apresentaram um plano de ação que envolvia a temática.

Agora, no fim de março, dois alemães virão a Brusque para dar continuidade ao projeto. Cristopher Hupfer, da Universidade Tecnológica Hochschule Karlsruhe – especializada na área de mobilidade -, e Ralf Rapude, da ENBW, empresa de energia de Baden-Württemberg que implantará postes inteligentes no município ainda neste ano, serão acompanhados por técnicos da prefeitura e por professores da Unifebe de 27 de março a 1º de abril.

O intuito da visita, segundo o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger e a engenheira ambiental da pasta, Amabilly Schvambach, é que eles conheçam a realidade de Brusque e tenham o máximo de informações para retornar à Alemanha e ajudá-los com seu conhecimento no desenvolvimento de um Plano de Mobilidade.

Rapude, mais especificadamente, buscará informações a respeito de como é feita a iluminação pública e outros fatores técnicos necessários para implantação dos postes inteligentes em Brusque. Inclusive, o recurso para a colocação da iluminação já foi liberado pelo Centro de Serviços para os Municípios em Um Só Mundo (Engagement Global) – órgão fomentador de parcerias voltadas ao clima -.

“Queremos aproveitar o know how deles para desenvolvermos este projeto. A parceria tem sido muito proveitosa para o município, pois trará muitos benefícios provindos da tecnologia e conhecimento dos alemães, que são indiscutíveis. Além disto, nos propõem possibilidades de financiamentos para a execução das ações”, diz Olinger.

O superintendente conta que em contrapartida, os alemães também têm aprendido com Brusque. Conforme ele, o projeto educacional Sairinhas – que orienta e capacita estudantes sobre diversos temas ligados à natureza, contribuindo para a formação de multiplicadores-, será colocado em prática nas escolas do Distrito de Karlsruhe no segundo semestre.

Videoconferências



Os brusquenses realizam mensalmente videoconferências com os alemães para tratar dos mais distintos assuntos sobre os planos de ação do projeto de Mobilidade. Neste ano já aconteceram dois encontros, no dia 25 de janeiro e 15 de fevereiro.