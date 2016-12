Brusque é a 19ª melhor cidade para se viver na região Sul Ranking divulgado pela revista Veja elenca as melhores cidades de cada região com base no IDH

Brusque é a 19ª melhor cidade para se viver da região Sul, segundo ranking divulgado pela revista Veja desta semana.

O ranking leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada município que é medido com base na expectativa de vida da população ao nascer , além da renda per capita ao mês e indicadores de educação de cada cidade.

Com um IDH de 0.795, Brusque ficou entre as 20 melhores do Sul, com uma posição a frente de Itajaí. Também estão na lista outras 16 cidades catarinenses, com destaque para Florianópolis (1º), Balneário Camboriú (2º), Joaçaba (3º) e Joinville (5º).

No Brasil, a melhor cidade para se viver, segundo a revista, é São Caetano do Sul (SP), que atingiu um IDH 0.862.

Confira as 20 melhores cidades do Sul

1º Florianópolis – 0.847

2º Baln. Camboriú – 0.845

3º Joaçaba – 0.827

4º Curitiba (PR) – 0.823

5º Joinville – 0.809

6º São José – 0.809

7º Maringá (PR) – 0.808

8º Blumenau – 0.806

9º Rio Fortuna – 0.806

10º Porto Alegre (RS) – 0.805

11º Jaraguá do Sul – 0.803

12º Rio do Sul – 0.802

13º São Miguel do Oeste – 0.801

14º Concórdia – 0.8

15º Tubarão – 0.796

16º Carlos Barbosa (RS) – 0.796

17º Itapema – 0.796

18º Iomerê – 0.795

19º Brusque – 0.795

20º Itajaí – 0.795