Brusque e Guabiruba preparam desfiles de 7 de Setembro Hasteamento das bandeiras, apresentações artísticas e desfile acontecem nesta quarta-feira, 7, em comemoração à Independência do Brasil

Em comemoração à Independência do Brasil, será realizado nesta quarta-feira, 7, o tradicional desfile cívico de Brusque. O evento seria no dia 4 de agosto, em comemoração aos 156 anos do município, mas foi transferido para essa data devido à chuva.

A programação alusiva inicia às 8h30 na praça Barão de Schneeburg, com hasteamento das bandeiras pelos soldados do Tiro de Guerra, sob o comando do subtenente Tomaz Jacinto Rodrigues. Em seguida haverá apresentação artística de coral infantil e de ginástica rítmica. Já o desfile cívico inicia às 10h, na avenida Cônsul Carlos Renaux, com concentração na ponte estaiada Irineu Bornhausen. O tema principal será “O Esporte que Movimenta a Cidade”, com ênfase nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas.

Os participantes – cerca de 1,5 mil pessoas -, percorrerão a avenida Cônsul Carlos Renaux até a loja Millium. A apresentação deve durar cerca de 1h30. Além dos alunos das redes pública e privada de educação, integram o desfile fanfarras, bandas de percussão, clubes esportivos, protetores ambientais, jeep clube, escoteiro, Apae, realeza da Fennareco, entre outros. Ao todo serão mais de 40 grupos.

Mudanças no trânsito



Em função do desfile, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque solicita que os veículos não sejam estacionadas na avenida Cônsul Carlos Renaux das 7h até o término do evento e da limpeza das ruas. Também em função do desfile, serão interditadas a avenida Lauro Müller (a partir do Hotel Veneza com o cruzamento com a rua Pedro Werner); a rua Hercílio Luz até a rua Manoel Tavares; a rua Adriano Schaefer (a partir do INSS) e a avenida Cônsul Carlos Renaux (em frente a Milium).

Semana cívica



Uma homenagem cívica na Escola de Ensino Fundamental (EEF) Alberto Pretti, no Limeira, marcou a abertura da Semana da Pátria em Brusque na manhã de ontem. A cerimônia, apresentada por estudantes do 1º ao 9º ano, iniciou com um breve histórico da Independência do Brasil.

As crianças declamaram poesia e fizeram uma apresentação de dança ao som de Aquarela do Brasil. Os alunos do 9º ano ainda realizaram um desfile de personalidades do país, como Pelé, Ayrton Senna, Santos Dumont, Oscar Niemeyer e Dom Pedro. O ato foi encerrado com o hino do município, executado pela banda da escola.

A secretária de Educação, Gleusa Fischer, afirma que por meio da educação as famílias da cidade terão um futuro diferente. O vice-prefeito, Rolf Kaestner diz que as comemorações da Independência podem ser um momento de reflexão. “Que possamos olhar para trás e tomar o exemplo para procurarmos também ser livres e independentes”.

Semana da Pátria em Guabiruba e Botuverá

As 18 escolas do município de Guabiruba (educação básica e infantil) participam nesta quarta-feira, 7, dos desfiles cívicos de Independência do Brasil. Todas as instituições iniciam o ato com o hino em sua respectiva unidade e depois cada uma das escolas desfilam pelas ruas do bairro ao qual pertencem. Às 8h serão as escolas do Guabiruba Sul e às 10h do Lageado Baixo e do Centro. À tarde, o desfile será realizado nas escolas dos bairros São Pedro (13h) e Aymoré (15h).

Em Botuverá, a partir das 8h, acontece um ato cívico no ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Padre João Stolte. As quatro escolas da cidade se reunirão na instituição, onde realizaram apresentações artísticas.